Бывший врач Белого дома оценил состояние Байдена

«Этот человек (Байден — прим. «Ленты.ру») не подходит ни умственно, ни физически, чтобы быть президентом, и это плохо. Часть работы президента Соединенных Штатов состоит в том, чтобы внушать доверие и демонстрировать силу, а он этого не делает. Он не может этого сделать, он слишком стар для этого», — сказал Джексон, говоря о состоянии президента США.