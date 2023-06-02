СМИ: во Франции продают принадлежавший Березовскому замок

Замок Шато де ла Гаруп на Лазурному берегу, который ранее принадлежал Борису Березовскому, будет продан с молотка во Франции. Об этом сообщила в пятницу газета Nice-Matin.

Как отмечается в сообщении, "с 16 июня по 17 июля желающие приобрести недвижимость должны направить свои заявки в Агентство по управлению изъятыми и конфискованными ценностями".

Газета напоминает, что "замок, являющийся жемчужиной Французской Ривьеры, был построен для одного из английских лордов". В шато, расположенным на мысе Антиб и обладающим великолепным видом на Средиземное море, бывали художник Пабло Пикассо, композитор Коул Портер и писатель Эрнест Хемингуэй, напоминает Nice-Matin.

Шато де ля Гаруп был приобретен Березовским в 1996 году за сумму, эквивалентную €8,4 млн, отмечает издание. Замок и расположенная рядом колокольня были конфискованы в 2015 году в связи с расследованием фактов отмывания денег в отношении французского риэлтора Жан-Луи Борда. Он был назван в качестве подставного лица настоящего собственника - Березовского. В том же году Борд был приговорен за преступный сговор и отмывание денег к двум годам лишения свободы условно и крупному штрафу.

В отношении самого Березовского во Франции в 2011 году было инициировано расследование после обращения Генпрокуратуры РФ. На имущество олигарха - две яхты и поместье на Лазурном берегу у Мыса Антиб - был наложен арест. Осведомленные источники указывали тогда, что речь идет в общей сложности о сумме порядка €74 млн.