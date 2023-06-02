Зеленский пожаловался на усталость от неработающих против РФ санкций

"Есть, к сожалению, государства во всем мире и на европейском континенте, которые, хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций, честно говоря, я даже немного устал в этой именно борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции", - сказал он на пресс-конференции после встречи в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом.