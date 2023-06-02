Белый дом заявил о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями
США готовы вести диалог с Россией о разработке договоренностей о контроле вооружений после истечения ДСНВ. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
«Вместо того, чтобы ждать, когда мы разрешим все свои двусторонние разногласия, США готовы начать работу с Россией по управлению ядерными рисками и по соглашению о контроле над вооружениями на период после 2026 года», — приводятся в материале его слова.
Салливан отметил, что США будут придерживаться ключевых количественных ограничений, если к этому также готова РФ. По его словам, Вашингтон готов участвовать в многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате пяти постоянных членов Совбеза ООН — Соединенных Штатов, России, Китая, Великобритании и Франции.
Салливан подчеркнул, что США продолжат уведомлять Москву о пусках своих баллистических ракет и учениях стратегических сил.
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