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Белый дом заявил о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

США готовы вести диалог с Россией о разработке договоренностей о контроле вооружений после истечения ДСНВ. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Белый дом заявил о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями
© globallookpress.com

«Вместо того, чтобы ждать, когда мы разрешим все свои двусторонние разногласия, США готовы начать работу с Россией по управлению ядерными рисками и по соглашению о контроле над вооружениями на период после 2026 года», — приводятся в материале его слова.

Салливан отметил, что США будут придерживаться ключевых количественных ограничений, если к этому также готова РФ. По его словам, Вашингтон готов участвовать в многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате пяти постоянных членов Совбеза ООН — Соединенных Штатов, России, Китая, Великобритании и Франции.

Салливан подчеркнул, что США продолжат уведомлять Москву о пусках своих баллистических ракет и учениях стратегических сил.

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