Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае, в ходе которого провел встречи с представителями разведсообщества КНР. Об этом в пятницу проинформировала газета Financial Times со ссылкой на источники.