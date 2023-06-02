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Министры обороны США и Китая встретились вопреки нежеланию Пекина

Министр обороны США Ллойд Остин все-таки встретился с министром национальной обороны Китая Ли Шанфу в кулуарах саммита по безопасности в Сингапуре, но у них не было «предметного обмена мнениями», заявил Пентагон. Об этом пишет Reuters.

Министры обороны США и Китая встретились вопреки нежеланию Пекина
© Lenta.ru

Утверждается, что, встретившись, политики «лишь вкратце» обменялись фразами и пожали друг другу руки. При этом Пентагон выразил намерение «продолжать добиваться значимых обсуждений между военными на разных уровнях».

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Сообщения о встрече Остина и Ли Шанфу звучат на фоне известий об отказе Пекина от переговоров. По данным источников Bloomberg, Китай отвергал такие просьбы из-за наложенных на главу Минобороны КНР санкций: это стало реакцией США на закупку Китаем у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

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