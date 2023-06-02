Опрос: французы боятся потерять свое светское государство

Две трети французов, принявших участие в опросе института общественного мнения IFOP, считают, что светский характер французского государства, закрепленный Конституцией, находится под угрозой. Об этом сообщается на сайте IFOP.

Секуляризм (концепция, отстаивающая принцип разделения государства и религии) воспринимается как находящийся под угрозой явным большинством французов (67 процентов), подчеркивает IFOP.

Кроме того, подавляющее большинство французов (71 процент) хочет сохранить закон, разделяющий церковь и государство, в нынешнем виде, еще 21 процент хочет сделать закон более гибким, а восемь процентов - полностью отменить его.

Меньшинство французов (27 процентов) поддерживают отказ от государственных выходных в честь Пасхи и Вознесения и замену их «светскими праздниками».

Французский министр национального просвещения Пап Ндиайе ранее сообщил, что в марте во французских школах и колледжах было зарегистрировано около 500 случаев «нападок на секуляризм». Это больше, чем в предыдущие месяцы.