СМИ: полиция Киева провела обыски в "Укрэнерго"

Сотрудники киевской полиции провели обыски в компании "Укрэнерго" в соответствии с постановлением Печерского районного суда Киева. Об этом сообщило издание "Украинские новости".

Отмечается, что следственные действия проходили в рамках дела, возбужденного по ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Расследование ведется после прошедшей в 2018-2022 годах проверки компании Государственной аудиторской службой. Аудиторы выяснили, что компания "Укрэнерго" закупала оборудование и строительные материалы по завышенной стоимости. Сумма растраты не называется.