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СМИ: полиция Киева провела обыски в "Укрэнерго"

Сотрудники киевской полиции провели обыски в компании "Укрэнерго" в соответствии с постановлением Печерского районного суда Киева. Об этом сообщило издание "Украинские новости".

СМИ: полиция Киева провела обыски в "Укрэнерго"
© РИА Новости

Отмечается, что следственные действия проходили в рамках дела, возбужденного по ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Расследование ведется после прошедшей в 2018-2022 годах проверки компании Государственной аудиторской службой. Аудиторы выяснили, что компания "Укрэнерго" закупала оборудование и строительные материалы по завышенной стоимости. Сумма растраты не называется.

В полиции Киева и "Укрэнерго" обыски пока не прокомментировали.

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