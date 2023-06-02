Asia Times: Эр-Рияд в БРИКС станет ударом по Западу

Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС, что предшествует включению в сам клуб, пишет Asia Times. Благодаря членству Эр-Рияда НБР «сможет бросить вызов монополии Запада на глобальные финансовые институты».

Объединение БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) учредило Новый банк развития в июле 2014 года. Цель создания банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС.

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В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

Asia Times отмечает, что вместе с Эр-Риядом БРИКС может стать противовесом клубам богатых стран, таким как «Большая семерка», «которые считаются неоколониальными структурами, особенно на Глобальном Юге».

«Финансовый вес Саудовской Аравии согласуется с планами БРИКС - или БРИКСС? - по созданию альтернативных финансовых структур, в которых не будет доминировать Вашингтон», - подчеркивает издание.

Критики часто отмечают, что Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, как правило, структурно недостаточно представляют Глобальный Юг (во главе с Индией) в своих решениях и слишком тесно связаны с целями западной внешней политики. Поскольку глобальные фонды отказываются от инвестиций в Россию и Китай, НБР может предложить альтернативу, пишет Asia Times.

Как и нынешние члены БРИКС, Саудовская Аравия занимает нейтральную позицию в отношении украинского кризиса. Государства-члены БРИКС заметно расходятся со своими западными коллегами в принципе невмешательства во внутренние дела, поскольку все они живут в абсолютно разных политических условиях и не комментируют внутреннюю политику друг друга.

«В политическом плане это в целом тот клей, который скрепляет БРИКС. <…> Присоединение Саудовской Аравии к БРИКС закрепит эту геополитическую тенденцию и напомнит Вашингтону об уменьшении его влияния», - подчеркивает издание.