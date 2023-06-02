СБУ задержала агента белорусского КГБ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании агента Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, шпионящего за северной границей страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии спецслужб, гражданин Белоруссии имел вид на жительство на Украине и проживал в Ровенской области. После начала специальной военной операции (СВО) он был завербован сотрудниками КГБ и осуществлял разведывательную деятельность против Киева.

В СБУ утверждают, что мужчина обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).