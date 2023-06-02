В Германии назвали дату переговоров Шольца и Макрона
Представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц французского коллегу Эмманюэля Макрона в Потсдаме (земля Бранденбург) во вторник, 6 июня, передает ТАСС.
«Стороны обсудят двусторонние и международные темы, европейскую повестку. Пресс-конференция не запланирована», — сказала она.
Хоффман уточнила, что встреча состоится в формате рабочего ужина.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали к проведению новых выборов в нескольких районах Косово на фоне напряженности.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что не исключает возможности новых телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.