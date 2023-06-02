В Германии назвали дату переговоров Шольца и Макрона

Представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц французского коллегу Эмманюэля Макрона в Потсдаме (земля Бранденбург) во вторник, 6 июня, передает ТАСС.

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«Стороны обсудят двусторонние и международные темы, европейскую повестку. Пресс-конференция не запланирована», — сказала она.

Хоффман уточнила, что встреча состоится в формате рабочего ужина.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали к проведению новых выборов в нескольких районах Косово на фоне напряженности.