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В Германии назвали дату переговоров Шольца и Макрона

Представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц французского коллегу Эмманюэля Макрона в Потсдаме (земля Бранденбург) во вторник, 6 июня, передает ТАСС.

В Германии назвали дату переговоров Шольца и Макрона
© Газета.Ru

«Стороны обсудят двусторонние и международные темы, европейскую повестку. Пресс-конференция не запланирована», — сказала она.

Хоффман уточнила, что встреча состоится в формате рабочего ужина.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали к проведению новых выборов в нескольких районах Косово на фоне напряженности.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что не исключает возможности новых телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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