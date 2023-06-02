$80.97-0.0386.58+0.08

Юлию Тимошенко заметили на концерте русскоязычного шансона в Киеве

Лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили на концерте в Киеве, где звучали песни на русском языке. Об этом пишет Страна.ua.

По данным издания, концерт одного из шансонье состоялся 1 июня в элитном загородном комплексе под Киевом Koncha Zaspa Park. При этом практически многие песни исполнялись на русском языке.

"Юлия Тимошенко была в костюме цвета "пыльная роза". Здоровалась со зрителями и не отказывала в фото на память", - пишет издание.

Подобный отдых Тимошенко раскритиковали в украинских соцсетях. Среди комментариев даже мелькают пожелания вроде: "Герань за 8 столик!" (имеется ввиду российский ударный беспилотник).

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий