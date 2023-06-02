Юлию Тимошенко заметили на концерте русскоязычного шансона в Киеве
Лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили на концерте в Киеве, где звучали песни на русском языке. Об этом пишет Страна.ua.
По данным издания, концерт одного из шансонье состоялся 1 июня в элитном загородном комплексе под Киевом Koncha Zaspa Park. При этом практически многие песни исполнялись на русском языке.
"Юлия Тимошенко была в костюме цвета "пыльная роза". Здоровалась со зрителями и не отказывала в фото на память", - пишет издание.
Подобный отдых Тимошенко раскритиковали в украинских соцсетях. Среди комментариев даже мелькают пожелания вроде: "Герань за 8 столик!" (имеется ввиду российский ударный беспилотник).