Юлию Тимошенко заметили на концерте русскоязычного шансона в Киеве

Лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили на концерте в Киеве, где звучали песни на русском языке. Об этом пишет Страна.ua.

По данным издания, концерт одного из шансонье состоялся 1 июня в элитном загородном комплексе под Киевом Koncha Zaspa Park. При этом практически многие песни исполнялись на русском языке.

"Юлия Тимошенко была в костюме цвета "пыльная роза". Здоровалась со зрителями и не отказывала в фото на память", - пишет издание.