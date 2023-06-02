«Благодаря делу Сноудена я познакомился с Путиным. Потому что я хотел спросить его, как все происходило с его точки зрения. Я представил эту точку зрения в фильме, который, я надеюсь, вы посмотрите. То, что он говорит в моем документальном фильме, очень интересно», - пояснил Оливер Стоун в ходе онлайн-беседы с журналистами из Ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке.