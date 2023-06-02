Режиссер Оливер Стоун рассказал о знакомстве с президентом России
Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о том, что его знакомство с российским лидером Владимиром Путиным состоялось во время работы над фильмом про бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Об этом пишет ТАСС.
Обладатель трех премий «Оскар» отметил, что хотел выслушать иную точку зрения и представить ее в своей картине.
«Благодаря делу Сноудена я познакомился с Путиным. Потому что я хотел спросить его, как все происходило с его точки зрения. Я представил эту точку зрения в фильме, который, я надеюсь, вы посмотрите. То, что он говорит в моем документальном фильме, очень интересно», - пояснил Оливер Стоун в ходе онлайн-беседы с журналистами из Ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке.
Напомним, что в июле 2013 года Сноуден передал влиятельным американским газетам большое количество материалов о программах слежки западных спецслужб. Публикации в прессе вызвали крупный международный скандал.
Экс-сотрудник спецслужб США бежал в Россию, где сначала получил временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году оно было продлено до 2020 года. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.