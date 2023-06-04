Сестра Ким Чен Ына раскритиковала заседание Совбеза ООН

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон раскритиковала состоявшееся на прошлой неделе заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), посвященное недавнему неудачному запуску КНДР ракеты со спутником. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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«Я очень недовольна тем, что СБ ООН так часто призывает к ответу за осуществление КНДР своих прав», — заявила она.

Ким Е Чжон назвала совещание «самым несправедливым и предвзятым актом вмешательства» во внутренние дела страны.

Она также обвинила Совбез в попытке в одностороннем порядке лишить КНДР ее суверенитета и прав на существование и развитие. По мнению сестры северокорейского лидера, СБ ООН не принимает во внимание изменившуюся ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.