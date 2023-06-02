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Авиакомпании Китая начали облетать Россию при полетах в США

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Китайские авиакомпании начали избегать полетов над Россией на недавно утвержденных рейсах в/из США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сайта отслеживания полетов FlightAware и представителей отрасли. В 2022 году Россия запретила американским авиакомпаниям летать в ее воздушном пространстве в ответ на аналогичный запрет Вашингтона.

Записи FlightAware показывают, что новые китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, не летают над Россией, в то время как старые рейсы в США по-прежнему используют российское воздушное пространство. 3 мая Министерство транспорта США заявило, что позволит китайским авиакомпаниям увеличить объем пассажирских перевозок в США до 12 рейсов туда и обратно в неделю, что равно количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков. Помощник госсекретаря США по авиации и международным делам Энни Петсонк отказалась отвечать на вопрос о том, требовала ли администрация Байдена, чтобы китайские перевозчики избегали полетов над Россией в качестве условия для утверждения четырех новых рейсов.

Украина сама создала себе препятствие для наступления

Пока Украина готовится начать свое наступление, первым препятствием, которое должны преодолеть ее военные, становится не российская оборона, а ее собственная, пишет The Washington Post. Ранее Украина установила вдоль линии соприкосновения тысячи мин, подчеркивает газета.

Чтобы попытаться продвинуться на новые территории, ВСУ теперь нужно пройти через эти рубежи - «так, чтобы русские не заметили подвоза тяжелой техники или звуков взрывов». Это значит, что саперы должны выехать в поля и убрать мины тихо, без использования техники. 42-летний командир саперов первой танковой бригады ВСУ, которая ночами занимается разминированием полей, рассказал, что у всех саперов «трясутся руки».

Против Трампа поборется бывший соратник Майк Пенс

Бывший вице-президент США и сторонник Дональда Трампа Майк Пенс на следующей неделе объявит, что он баллотируется на пост президента на выборах 2024 года, сообщает ABC со ссылкой на неназванный источник. Пенс будет баллотироваться против Дональда Трампа на республиканских праймериз, что приведет к его «личной битве с бывшим боссом».

Ему предстоит показать себя «лучшим республиканцем», который сразится с президентом Джо Байденом, рекламируя те же политические победы, что и Трамп, и не подвергать остракизму сторонников Трампа на фоне неоднократной критики. Его планируют представить как «настоящего консерватора в области экономики, социальной защиты и национальной безопасности — консерватора в стиле Рейгана».

В Британии призвали разработать «план Б» по российским санкциям

Британский рынок страхования Lloyd's of London призвал разработать «план Б» по санкциям против России из-за риска непредвиденных последствий, которые могут возникнуть для глобального сектора морских перевозок, пишет Financial Times. В рамках санкций против РФ страховщикам ранее запретили страховать танкеры, перевозящие российскую нефть по цене дороже 60 долларов за баррель.

Эти меры спровоцировали появление «теневого флота» - стареющих судов с ограниченной страховкой, который стремятся перехватить потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Глава направления морского и авиационного страхования Lloyd's of London Нил Робертс заявил, что «теневой флот» «работает за пределами долларовой системы и подрывает усилия Запада». Он подчеркнул, что в реальности санкции не заставляют Россию изменить свое поведение, «а лишь рубят сук, на котором держится легальная мировая система морских перевозок».

В Северной Корее стало резко больше голодных смертей

Разведка Южной Кореи сообщила о серьезном продовольственном кризисе в КНДР, передает Arirang News. По данным разведки, количество голодных смертей в стране выросло в три раза, также стало больше ограблений и случаев суицида.