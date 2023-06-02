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Великобритания допустила захват Крыма силами Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. Его слова передает The Washington Post (WP).

Как пишет издание, несмотря на позицию других официальных лиц НАТО, британский министр заявил о реально возможности возвращения Крыма Украине в текущем году, когда у российских сил закончится необходимая техника. Он выразил оптимистичное мнение о предстоящем контрнаступлении Киева.

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Ранее Уоллес заявил, что у Великобритании и других союзников Киева иссякают запасы вооружений для передачи украинской стороне. По словам министра, страны, помогающие Украине, вынуждены покупать больше вооружений, так как уже не могут делать отправки Киеву из собственных национальных резервов.

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