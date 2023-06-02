Великобритания допустила захват Крыма силами Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. Его слова передает The Washington Post (WP).

Как пишет издание, несмотря на позицию других официальных лиц НАТО, британский министр заявил о реально возможности возвращения Крыма Украине в текущем году, когда у российских сил закончится необходимая техника. Он выразил оптимистичное мнение о предстоящем контрнаступлении Киева.