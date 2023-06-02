Трамп сравнил себя с Моной Лизой

Экс-президент США Дональд Трамп, говоря о преданности своих сторонников, сравнил себя с знаменитой картиной «Мона Лиза». Как сообщает издание Mirror, такое «диковинное заявление» Трамп сделала в интервью валлийскому телеканалу S4C.

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Описывая популярность своих митингов и преданность своих сторонников, которые следуют по всем мероприятиям, Трамп сравнил себя со знаменитым шедевром Леонардо да Винчи.

«Есть люди, которые ходят на «Мону Лизу» — они любят «Мону Лизу», и они видят ее сотни и сотни раз, и с каждым разом она становится все лучше», — отметил политик.

Он также сравнил своих поклонников с театралами, идущими на «бродвейский спектакль в 20-й раз» и фанатами рок-групп, которые «слушают одни и те же песни снова и снова».

Трамп также похвастался, что его поклонники, которых называют «Джо из первого ряда», иногда прибывают за четыре дня до митинга, чтобы гарантировано попасть на мероприятие. По его словам, он уже начал узнавать самых преданных фанатов в толпе. Экс-глава Белого дома уверен, что его сторонники «просто влюблены в то, что он говорит».

Бывший президент США согласился встретиться с валлийской журналисткой Максин Хьюз для съемок документального фильма о его преданных поклонниках. Кадры интервью с ним должны выйти в эфир 11 июня.

Экс-президент США Трамп заявил ранее, что падение американского лидера Джо Байдена на сцене Академии ВВС «не вдохновляет».