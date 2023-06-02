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В трех регионах Украины частично отсутствует свет

Потребители Сумской, Харьковской и Черниговской областей Украины частично остались без энергоснабжения. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.

В трех регионах Украины частично отсутствует свет
© РИА Новости

"В Харьковской области без электроэнергии более 13 тыс. потребителей. Также остается без света часть потребителей в Сумской, Черниговской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, электричество частично отсутствует в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

31 мая в Минэнерго Украины сообщили, что энергетики вернули свет почти 2 млн потребителей в 12 регионах страны, которые оказались обесточенными во вторник вследствие чрезвычайной ситуации у оператора системы передачи. Свою работу начала государственная комиссия по изучению причин рассинхронизации энергосистемы и аварийных отключений электроэнергии, созданная по поручению министра энергетики Украины Германа Галущенко, отметили в ведомстве. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" указал, что перебои со светом фиксировались по всей стране. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" объясняли это отключением высоковольтных линий электропередачи.

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