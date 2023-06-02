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Баку обвинил Макрона в искажении итогов переговоров по мирному договору

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением по итогам пятисторонней встречи в Кишиневе исказил ее итоги и позицию сторон, заявил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, действия французского лидера не способствуют мирному процессу между Баку и Ереваном, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Позднее сделанное в одностороннем порядке президентом Франции заявление о встрече не отражает и искажает позицию сторон. К сожалению, это не первый случай таких действий Франции, и это не вносит положительного вклада в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, мир и стабильность в регионе, — сказал Гаджизаде.

Ранее Макрон заявил о намерении содействовать налаживанию мирных отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам французского лидера, урегулирование должно предусматривать соблюдение интересов каждой из сторон, а также уважение прав национальных меньшинств.

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Пятисторонняя встреча лидеров Армении Азербайджана, Германии, Франции и главы Евросовета проходила 1 июня в Кишиневе. Стороны обсудили вопросы безопасности жителей Карабаха, разблокирование региональной транспортной и экономической инфраструктуры, а также делимитацию армяно-азербайджанской границы. Также в ходе мероприятия поднимался вопрос соглашения о нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал переговоры весьма продуктивными на пути к мирному соглашению и сообщил, что следующая встреча лидеров Армении и Азербайджана намечена на 21 июля и состоится в Брюсселе.

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