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Стало известно о работе судьи по делу Трампа на его компанию

Судья Элвин Геллерштейн, который рассматривает дело экс-президента США Дональда Трампа в окружном суде, ранее работал в фирме Stroock & Stroock & Lavan, где, в том числе, занимался юридическими делами компании Trump Equitable Fifth Avenue. Об этом сообщает ABC News.

Стало известно о работе судьи по делу Трампа на его компанию
© Lenta.ru

В своем заявлении, направленном адвокатам Трампа и прокуратуре США, судья заверил, что его беспристрастность не может быть обоснованно поставлена под сомнение. Он сообщил, что ушел из Stroock & Stroock & Lavan в 1998 году.

Суд назначил следующее слушание по делу Трампа на 27 июня, для вынесения решения о его передаче в федеральный суд.

Бывшего президента США обвиняют в 34 случаях фальсификации деловых документов. По версии следствия, в 2016 году политик незаконно компенсировал из предвыборного фонда 130 тысяч долларов, которые он выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе в прошлом.

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