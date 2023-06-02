Стало известно о работе судьи по делу Трампа на его компанию

Судья Элвин Геллерштейн, который рассматривает дело экс-президента США Дональда Трампа в окружном суде, ранее работал в фирме Stroock & Stroock & Lavan, где, в том числе, занимался юридическими делами компании Trump Equitable Fifth Avenue. Об этом сообщает ABC News.

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В своем заявлении, направленном адвокатам Трампа и прокуратуре США, судья заверил, что его беспристрастность не может быть обоснованно поставлена под сомнение. Он сообщил, что ушел из Stroock & Stroock & Lavan в 1998 году.

Суд назначил следующее слушание по делу Трампа на 27 июня, для вынесения решения о его передаче в федеральный суд.