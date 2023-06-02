Лукашенко назвал общие черты белорусов и итальянцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником — Днем провозглашения Итальянской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

© пресс-служба Президента Республики Беларусь

Он заявил, что в Белоруссии дорожат дружбой с Италией и стремятся ее сохранить.

«Потому что, как говорится в известной итальянской пословице, кто нашел друга — нашел сокровище», — подчеркнул президент.

Лукашенко также назвал общие черты, которые объединяют белорусов и итальянцев. По его мнению, среди них «трепетное отношение к семье и детям, преданность своей земле, искренность по отношению к другим, дружелюбие и гостеприимство».

Глава государства выразил уверенность в продолжении «плодотворного взаимодействия» между странами и приумножении примеров успешного сотрудничества, в частности в области торговли, культуры и туризма.