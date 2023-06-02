Пашинян прокомментировал мнение о союзничестве с Россией в СВО

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не является ни союзницей России, ни союзницей Украины в конфликте двух стран. Об этом он рассказал в интервью CNN Prima News, текст беседы опубликован на сайте правительства Армении.

Интервью чешскому CNN Пашинян дал во время визита в страну. Журналист канала спросил, какова позиция Армения по украинскому кризису в свете того, что Ереван является союзником России.

«Вы сказали, что мы союзник России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это видно, [что мы не союзник России в украинском кризисе - прим.ред.]», - заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что в Армении испытывают тревогу из-за этого конфликта, так как он «напрямую влияет на все отношения».

Армянский премьер добавил, что на Западе считают Армению союзницей России, а в Москве видят, что Ереван не поддерживает боевые действия на Украине.

«Получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, а значит, мы уязвимы», - подчеркнул он.

Пашинян добавил, что Армения остается в стороне не из-за отсутствия мнения о ситуации, а «из-за своих собственных забот, которые не позволяют ей быть вовлеченной в другие проблемы».

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее рассказал, что Ереван обсуждал возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, также включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан). По его словам, в Ереване ожидали, что организация «сработает в сентябре прошлого года во время прямой агрессии Азербайджана на армянской территории», но этого не произошло.

22 мая Пашинян заявил, что вопрос выхода из ОДКБ не убран из повестки.