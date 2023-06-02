Пока вы спали: атака дронов на Курск и ответ Apple на обвинения ФСБ в слежке за россиянами

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США прекратили передавать России информацию о вооружениях

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США с 1 июня прекратили передачу России информации в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого было приостановлено по инициативе российской стороны. Об этом говорится в заявления Госдепартамента США.

Также Вашингтон отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора и не намерен больше предоставлять Москве телеметрическую информацию о пусках американских баллистических ракет. «Контрмеры США полностью соответствуют международному праву. Они пропорциональны, обратимы и отвечают всем другим требованиям законодательства», - подчеркивается в заявлении.

Несколько беспилотников сбиты рядом с Курском

Сегодня ночью системой противовоздушной обороны рядом с Курском были сбиты несколько украинских беспилотников. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Глава региона призвал местных жителей соблюдать спокойствие, подчеркнув, что «город находится под надежной защитой военных».

«При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112», - написал он.

В РПЦ подтвердили перемещение «Троицы» Рублева в Храм Христа Спасителя

Икона «Троица» Андрея Рублева станет доступна для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя в Москве после литургии 4 июня и до 18 июня. Об этом говорится в заявлении Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

«Во время пребывания в Храме Христа Спасителя древний образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима, требуемого для сохранения памятника», - отмечается в заявлении.

Apple отрицает данные ФСБ о шпионских программах в гаджетах

Компания Apple не использует iPhone для слежки за российскими пользователями и не сотрудничает со спецслужбами США. Об этом говорится заявлении компании, которое приводит Reuters.

Таким образом американский производитель популярных смартфонов опроверг данные ФСБ о заражении тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.

«Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт и не собирается этого делать», - заверили в Apple.

В России сформируют новые армии и военные округа

В 2023 году в России будут сформированы общевойсковая и воздушная армии, армейский корпус, Азовский военно-морской район, а также созданы Московский и Ленинградский военные округа. Об этом заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский, пишет РИА Новости.