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Трамп обвинил судебную систему США в коррумпированности и защите семьи Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил судебную систему в двойных стандартах, сравнив преследования в отношении его с расследованием дела семьи действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Трамп обвинил судебную систему США в коррумпированности
© Lenta.ru

Политик отметил, что семью Байдена защищает «односторонняя, очень несправедливая система». Критике экс-президента подверглось расследование дела с ноутбуком Хантера Байдена.

«Когда вы смотрите на всю эту преступность, кажется, что на ноутбуке столько всего. Это так ужасно..., и все же они не хотят ничего делать», — сказал он.

По его мнению, если бы правоохранительные органы прочитали информацию на ноутбуке сына президента, расследование давно бы закончилось.

«В стране с такой коррупцией не может быть закона и порядка», — констатировал Трамп.

Ранее юридический комитет палаты представителей Конгресса США обвинил штаб президента Джо Байдена в попытке перед выборами замять историю с ноутбуком его сына Хантера. Ноутбук Байдена-младшего, содержавший фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году.

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