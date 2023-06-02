На Украине рассмотрят увольнение министра культуры

В мае 2023 года Ткаченко обратился к организаторам «Евровидения» с просьбой об онлайн-выступлении на конкурсе президента Владимира Зеленского. Однако через два дня он получил отказ по электронной почте. Министр отметил, что официального запроса от Украины не было, а сам Зеленский не знал о его инициативе.