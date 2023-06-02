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На Украине рассмотрят увольнение министра культуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассмотрит петицию об увольнении главы Министерства культуры Украины Александра Ткаченко. Предложение, опубликованное на сайте правительства Украины, собрало необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

На Украине рассмотрят увольнение министра культуры
© соцсети

«Находясь на посту министра культуры и информационной политики, (Александр Ткаченко — прим. «Ленты.ру») осуществлял руководство его деятельностью таким образом, что вызвал стагнацию в культурной сфере», — говорится в сообщении.

Главу Минкульта обвиняют в несоблюдении слов, «осквернении памяти всех почивших Героев Украины» и проявлении крайнего пренебрежения к бойцам, которые отдают свои жизни. «Народ возмущен политикой господина Ткаченко», — утверждает автор петиции.

В мае 2023 года Ткаченко обратился к организаторам «Евровидения» с просьбой об онлайн-выступлении на конкурсе президента Владимира Зеленского. Однако через два дня он получил отказ по электронной почте. Министр отметил, что официального запроса от Украины не было, а сам Зеленский не знал о его инициативе.

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