Падение президента США Джо Байден на фоне насмешки в адрес России стало знаком для всего мира. Об этом заявил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.

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Так он прокомментировал во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо. Вейхерт отметил, что американский лидер не смог подняться самостоятельно, ему понадобилась помощь двух агентов Секретной службы и офицера Военно-воздушных сил. Примечательно, что в это же время госсекретарь США Энтони Блинкен назвал армию России «второй лучшей на Украине», добавил он.

Каждый раз подобные падения главы Белого дома убеждают весь мир в слабости Соединенных Штатов, заявил аналитик. По его словам, мировые лидеры считают, что смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам.