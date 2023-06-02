Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления Украины

"Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся". "Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров", - подчеркнул Орбан.