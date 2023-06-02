Трамп заявил о намерении организовать переговоры РФ и Украины, если станет президентом

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что если снова станет президентом, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной .

"У наших военных нет боеприпасов, мы передали большое количество, почти все Украине. Мы поможем людям, но я хочу остановить войну, я не хочу, чтобы она продолжалась, - сказал политик в интервью телеканалу Fox News . - Я остановлю это за 24 часа".

"Я приглашу их в комнату [для переговоров]. Я знаю верный способ, номер один. Вы скажите одному, что вы ничего не получите, пока не будет договоренности, - полагает он. - <…> За 24 часа все эти вещи будут решены".