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Трамп заявил о намерении организовать переговоры России и Украины, если станет президентом

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что если снова станет президентом, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной.

Трамп заявил о намерении организовать переговоры РФ и Украины, если станет президентом
© ТАСС

"У наших военных нет боеприпасов, мы передали большое количество, почти все Украине. Мы поможем людям, но я хочу остановить войну, я не хочу, чтобы она продолжалась, - сказал политик в интервью телеканалу Fox News. - Я остановлю это за 24 часа".

"Я знаю обоих. <…> Я лажу с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским], я лажу с [президентом России Владимиром] Путиным", - отметил Трамп.

"Я приглашу их в комнату [для переговоров]. Я знаю верный способ, номер один. Вы скажите одному, что вы ничего не получите, пока не будет договоренности, - полагает он. - <…> За 24 часа все эти вещи будут решены".

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