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Трамп сообщил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что работал с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу отказа от ядерных вооружений, когда находился во главе администрации Соединенных Штатов.

Трамп сообщил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений
© ТАСС

Об этом Трамп сообщил в интервью Fox News.

"Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия", — отметил он.

Трамп подчеркнул, что ядерное оружие является "слишком мощным". Бывший глава Белого дома отметил, что сегодня США живут "в самое опасное время в истории страны" в связи с вероятностью развязывания войны с применением ядерного вооружения.

Ранее Дональд Трамп призывал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия. Бывший президент отмечал, что он был готов заняться этой проблемой. Также Трамп заявлял, что некомпетентность нынешнего руководства США привела к самому опасному времени в истории страны и к угрозе применения ядерных вооружений.

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