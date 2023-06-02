Трамп сообщил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что работал с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу отказа от ядерных вооружений, когда находился во главе администрации Соединенных Штатов.

Об этом Трамп сообщил в интервью Fox News.

"Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия", — отметил он.

Трамп подчеркнул, что ядерное оружие является "слишком мощным". Бывший глава Белого дома отметил, что сегодня США живут "в самое опасное время в истории страны" в связи с вероятностью развязывания войны с применением ядерного вооружения.