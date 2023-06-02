В Польше заявили о возвращении «лихих девяностых»

Конрад Багиньский, обозреватель INN Poland, заявил, что атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше может свидетельствовать о возвращении «лихих девяностых».

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По словам журналиста, преступность растет, владельцы магазинов терпят убытки, люди становятся жертвами автомобильных краж и краж запчастей. Багиньский считает, что сейчас в Польше нельзя назвать жизнь хорошей, это касается как воров, так и их жертв.

Статья также упоминает, что продавцы в продуктовых магазинах в Польше смотрят на покупателей как на потенциальных воров. Многие владельцы магазинов жалуются на грабежи. Багиньский приводит пример случая, когда вор перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы и украл продукты, но был пойман охранником.

— Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Вор бросился бежать, охранник последовал за ним. Я посмотрел на кассиршу. Она сказала, что такое происходит все чаще, — поделился журналист с изданием.

Журналист также отмечает, что сейчас люди в Польше не чувствуют себя защищенными на улице и даже выходя на прогулку, пытаются предугадать, у какого автомобиля могут украсть колеса. Он утверждает, что за последние несколько лет в Польше произошло что-то неопределенное и непонятное.