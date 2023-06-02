В Польше заявили о возвращении «лихих девяностых»

Конрад Багиньский, обозреватель INN Poland, заявил, что атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше может свидетельствовать о возвращении «лихих девяностых».
По словам журналиста, преступность растет, владельцы магазинов терпят убытки, люди становятся жертвами автомобильных краж и краж запчастей. Багиньский считает, что сейчас в Польше нельзя назвать жизнь хорошей, это касается как воров, так и их жертв.
Статья также упоминает, что продавцы в продуктовых магазинах в Польше смотрят на покупателей как на потенциальных воров. Многие владельцы магазинов жалуются на грабежи. Багиньский приводит пример случая, когда вор перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы и украл продукты, но был пойман охранником.
— Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Вор бросился бежать, охранник последовал за ним. Я посмотрел на кассиршу. Она сказала, что такое происходит все чаще, — поделился журналист с изданием.
Журналист также отмечает, что сейчас люди в Польше не чувствуют себя защищенными на улице и даже выходя на прогулку, пытаются предугадать, у какого автомобиля могут украсть колеса. Он утверждает, что за последние несколько лет в Польше произошло что-то неопределенное и непонятное.
В Польше сообщили о риске гражданской войны в стране из-за комиссии по изучению «влияния РФ». Об этом написал обозреватель издания Politico Войцех Кось. По его словам, президент Польши Анджей Дуда под видом «искоренения агентов Кремля» может использовать комиссию для преследования политических оппонентов, в частности против польского экс-премьера, бывшего главы Евросовета и лидера оппозиции в республике Дональда Туска.