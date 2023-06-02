$80.97-0.0386.58+0.08

Дачникам напомнили о штрафах за продажу урожая

Дачники могут получить штраф за продажу урожая с собственного огорода в неположенном месте, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, которые приводит «АиФ», штрафы за торговлю у проезжей части, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями составляют от 500 до 2500 рублей.

Дачникам напомнили о штрафах за продажу урожая
© РИА Новости

Чаплин напомнил, что дачники имеют право торговать продуктами растениеводства — овощами, ягодами, зеленью и фруктами —, но только в специально отведенных местах. Это могут быть сельскохозяйственные рынки или социальные ярмарки. Также садоводы могут продавать продукты их переработки — сухофрукты, варенье, консервы.

Налоги от продажи урожая дачникам можно не платить, однако для этого необходимы определенные условия. Так, площадь дачного участка не должна превышать 50 соток и нельзя использовать труд наемных рабочих.

Ранее Никита Чаплин сообщил, что сжигать мусор на даче недопустимо. Для утилизации строительных отходов необходимо вызвать специализированную машину, которая обеспечит правильный вывоз. Однако, можно закапывать ветки и листья на своем участке, если это соответствует всем санитарным нормам, добавил Чаплин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий