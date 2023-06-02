Дачникам напомнили о штрафах за продажу урожая

Дачники могут получить штраф за продажу урожая с собственного огорода в неположенном месте, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, которые приводит «АиФ», штрафы за торговлю у проезжей части, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями составляют от 500 до 2500 рублей.

Чаплин напомнил, что дачники имеют право торговать продуктами растениеводства — овощами, ягодами, зеленью и фруктами —, но только в специально отведенных местах. Это могут быть сельскохозяйственные рынки или социальные ярмарки. Также садоводы могут продавать продукты их переработки — сухофрукты, варенье, консервы.

Налоги от продажи урожая дачникам можно не платить, однако для этого необходимы определенные условия. Так, площадь дачного участка не должна превышать 50 соток и нельзя использовать труд наемных рабочих.