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В Британии обеспокоились из-за слов Медведева о законных военных целях

Бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат в эфире телеканала Sky News выразил обеспокоенность в связи с заявлением зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом пишет РИА Новости.

В Британии обеспокоились из-за слов Медведева о законных военных целях
© РИА Новости

Ранее Медведев в Twitter отреагировал на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли. Тот сказал, что Украина имеет право «проецировать силу» за пределы своих границ, так как это является частью ее самообороны. Медведев указал, что Лондон, будучи союзником Киева, де-факто ведет войну с РФ, а потому Россия может рассматривать любое должностное лицо Британии как законную военную цель.

Даннат назвал «делом украинцев», если они осуществляют удары по территории России при помощи собственного оружия. Однако, по его словам, Киев не должен использовать для этих целей западное вооружение. «Мы не хотим увидеть, что наши Storm Shadow оказались на территории России», — сказал он.

30 мая глава МИД Британии, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что у Украины есть законное право «проецировать силу» за пределами своих границ. По его мнению, «законные военные цели» за пределами страны являются частью самообороны Украины. Клеверли также подчеркнул, что не будет строить предположения о характере атаки.

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