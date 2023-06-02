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Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в украинской столице

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в столице Украины. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале. "Взрывы в городе. ПВО работает", - написал он. Украинские Telegram-каналы также сообщают о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины.

Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в украинской столице
© Reuters

Ранее сообщалось, что в Киеве и еще в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях. Кроме того, тревога объявлялась в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах Донецкой народной республик и Запорожской области. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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