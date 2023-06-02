Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в украинской столице

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в столице Украины. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале. "Взрывы в городе. ПВО работает", - написал он. Украинские Telegram-каналы также сообщают о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины.

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Ранее сообщалось, что в Киеве и еще в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях. Кроме того, тревога объявлялась в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах Донецкой народной республик и Запорожской области. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.