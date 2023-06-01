В Молдавии ответили на сообщения о разрешении ВСУ использовать территорию страны

Администрация президента Молдавии назвала несоответствующими действительности сообщения о том, что глава республики Майя Санду разрешила украинским военным использовать в своих целях территорию страны. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 1 июня, в Кишиневе начался саммит Европейского политического сообщества. На него прибыли делегации 47 стран. В ходе мероприятия лидеры государств обсудили вопросы текущей международной политической и экономической повестки.

В частности, украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, президентами Молдавии, Сербии и Франции Майей Санду, Александром Вучичем и Эммануэлем Макроном.