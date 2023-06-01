Трамп отреагировал на падение Байдена во время церемонии академии ВВС США

Бывший американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что нынешний глава государства Джо Байден не пострадал при падении на сцене во время вручения дипломов в академии военно-воздушных сил США. Политик отметил, что Байдену нужно быть осторожным.

© Official White House / Joyce N. Boghosian

«Надеюсь, он не пострадал. Все это — безумие, знаете ли… В таких случаях нужно соблюдать осторожность, даже если вам приходится спускаться на цыпочках», — цитирует слова Трампа РИА Новости.

Отмечается, что Трамп сразу не поверил в падение Байдена. Когда ему подтвердили эту информацию, он неодобрительно покачал головой.