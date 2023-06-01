Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ

Президенты Украины и Франции договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ и дали соответствующие поручения по подготовке предложений по ней главам Минобороны стран. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил украинский глава.

«Во время встречи с Макроном подтвердили нашу договоренность, достигнутую в ходе двусторонней встречи в Париже, по поддержке Францией возможностей противовоздушной обороны Украины. Мы готовы разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов», — написал Зеленский.

По его словам, и он, и Макрон уже поручили главам Минобороны стран вести совместную работу по разработке официального решения относительно механизма программы. Его планируют принять уже на следующей встрече в формате «Рамштайн» странами-участниками инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации.