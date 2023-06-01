$80.97-0.0386.58+0.08

Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ

Президенты Украины и Франции договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ и дали соответствующие поручения по подготовке предложений по ней главам Минобороны стран. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил украинский глава.

Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ
© globallookpress.com

«Во время встречи с Макроном подтвердили нашу договоренность, достигнутую в ходе двусторонней встречи в Париже, по поддержке Францией возможностей противовоздушной обороны Украины. Мы готовы разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов», — написал Зеленский.

По его словам, и он, и Макрон уже поручили главам Минобороны стран вести совместную работу по разработке официального решения относительно механизма программы. Его планируют принять уже на следующей встрече в формате «Рамштайн» странами-участниками инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий