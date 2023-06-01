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Байден пошутил про свой 300-летний возраст незадолго до падения

Президент США Джо Байден незадолго до падения пошутил про свой возраст, объявив, что ему 300 лет. Об этом он заявил во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо, трансляцию вел Белый дом.

Байден пошутил про свой 300-летний возраст незадолго до падения
© globallookpress.com

«Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США», — признался политик.

Спустя несколько минут президент, который находился на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Байден попытался сначала встать самостоятельно, но у него ничего не получилось. После этого подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.

Информации о возможных полученных травмах не поступало.

В апреле Джо Байден оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран. Политик, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо, заявил, что был в Ираке и Иране, но потом добавил, что ошибся.

Это не первый подобный инцидент, ранее американский лидер неоднократно оговаривался во время своих выступлений.

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