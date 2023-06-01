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Сенатор Грэм осудил повышение госдолга США

Сенатор США республиканец Линдси Грэм раскритиковал законопроект о повышении госдолга страны до 2025 года. По его мнению, главными недостатками документа являются недостаточное финансирование оборонных нужд Соединенных Штатов и отсутствие финансовой помощи Украине, передает «РИА Новости».

Сенатор Грэм осудил повышение госдолга США
© globallookpress.com

«Я думаю, что это одна из самых непродуманных идей по части национальной обороны с секвестрации 2011 года», — сказал Грэм.

Он назвал законопроект «большой ошибкой» всех, кто верит, что главная задача федерального правительства заключается в защите США. Также Грэм указал, что документ не предусматривает «ни пенни» на поддержку Украины и не дает пропорционального финансирования на угрозы со стороны Китая.

Кроме того сенатор выразил опасение, что США могут быть втянуты в конфликт между НАТО и Россией.

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