В Сенегале для обеспечения порядка в Дакаре привлекли военных

Военнослужащие армии Сенегала были привлечены для обеспечения порядка в Дакаре, где со вчерашнего дня продолжаются акции против приговора к двум годам тюрьмы за "растление малолетних" лидеру оппозиционной партии Усману Сонко. Об этом сообщает в пятницу агентство AFP.

По его информации, военные с огнестрельным оружием и в бронежилетах рассредоточились по нескольким точкам на территории сенегальской столицы. В то же время корреспондент агентства не смог подтвердить, к каким подразделениям они относятся. Также местные власти ограничили работу крупных соцсетей, в частности Facebook и Twitter (запрещены в РФ), а также мессенджера WhatsApp, чтобы "пресечь распространение сообщений с пропагандой ненависти и призывами к насилию".

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Отмечается, что улицы в Дакаре опустели, а магазины остаются закрытыми, поскольку их владельцы опасаются грабежей. На фасадах многих зданий видны следы погромов, особенно пострадал Дакарский университет, где накануне происходили масштабные столкновения групп протестующих с полицией. Администрация учебного заведения обязала студентов покинуть кампус во избежание новых беспорядков.

Уголовный суд Дакара в четверг признал лидера оппозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Усмана Сонко виновным в "растлении малолетних", сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе смертью. После оглашения приговора в столице Сенегала Дакаре и его пригородах начались беспорядки, участники которых поджигают покрышки и вступают в столкновения с полицией. По данным портала Senego, за прошедшие сутки погибло девять человек. С начала же первых протестов в марте этого года в ходе беспорядков погибли уже в общей сложности 26 человек.

Судебное дело против Сонко - не первое в этом году. Апелляционный суд в Дакаре 8 мая приговорил Сонко к шести месяцам условного лишения свободы за публичные оскорбления и клевету в адрес члена правительства. Как отмечает сенегальский новостной портал Seneweb, этот приговор лишает лидера оппозиции права выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Сенегале в феврале 2024 года. Ранее оппозиционер объявил, что намерен участвовать в президентских выборах.