Украину разочаровали новым планом НАТО по членству в альянсе

США и их союзники по НАТО не пойдут на шаги в отношении Украины, которые могут повысить риски столкновения с Россией. Таким образом, альянс разочаровал Киев новым планом насчет членства в блоке, написала обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El País.

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«Несмотря на надежды Киева <…> как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне», — говорится в материале.

Такие действия, как пишет журналист, могут втянуть гаранта безопасности в конфликт с Москвой, чего альянс стремится избежать. Запад готов рассматривать ограниченные «гарантийные» меры или «меры безопасности».

В свою очередь, источники в Брюсселе отметили, что Киев не будет доволен подобным исходом, резюмировала обозреватель.