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Украину разочаровали новым планом НАТО по членству в альянсе

США и их союзники по НАТО не пойдут на шаги в отношении Украины, которые могут повысить риски столкновения с Россией. Таким образом, альянс разочаровал Киев новым планом насчет членства в блоке, написала обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El País.

Украину разочаровали новым планом НАТО по членству в альянсе
© Lenta.ru

«Несмотря на надежды Киева <…> как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне», — говорится в материале.

Такие действия, как пишет журналист, могут втянуть гаранта безопасности в конфликт с Москвой, чего альянс стремится избежать. Запад готов рассматривать ограниченные «гарантийные» меры или «меры безопасности».

В свою очередь, источники в Брюсселе отметили, что Киев не будет доволен подобным исходом, резюмировала обозреватель.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны блока согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине. Однако он напомнил, что НАТО — это организация, основанная на принципе консенсуса, поэтому все решения должны приниматься при согласии 31 государства-члена.

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