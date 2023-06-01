Власти Косово допустили проведение новых выборов из-за конфликта с Сербией

Власти Косово допустили проведение новых выборов на фоне конфликта с Сербией , об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Косово Вьосу Османи.

По ее словам, страна готова провести новые местные выборы на севере при условии, что они будут инициированы юридическим процессом. Уточняется, что политик сделала заявление после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, лидером Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Олафом Шольцем и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.