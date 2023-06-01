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Власти Косово допустили проведение новых выборов из-за конфликта с Сербией

Власти Косово допустили проведение новых выборов на фоне конфликта с Сербией, об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Косово Вьосу Османи.

Власти Косово допустили проведение новых выборов из-за конфликта с Сербией
© Lenta.ru

По ее словам, страна готова провести новые местные выборы на севере при условии, что они будут инициированы юридическим процессом. Уточняется, что политик сделала заявление после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, лидером Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Олафом Шольцем и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

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