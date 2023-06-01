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Украинский депутат сообщила о рождении ребенка от Саакашвили

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько сообщила о рождении ребенка от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом политик написала на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Украинский депутат сообщила о рождении ребенка от Саакашвили
© Lenta.ru

«Никогда себе не могла представить, что отца ребенка не будет рядом на свободе и в добром здравии в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе. Мой ребенок — моя любовь», — написала Ясько.

Она добавила, что ребенок стал продолжением отца, который гордился паспортом гражданина Украины.

Ранее мать Саакашвили рассказала, что ее сын находится в тяжелом состоянии и крайне истощен болезнью.

«Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как столетний пожилой», — заявила Гиули Аласания.

Врачи клиники «Вивамед» в Тбилиси, в которой находится грузинский политик, сообщили, что с октября прошлого года Саакашвили отказывается от предложенного лечения, «особенно если препарат или процедура положительно сказывается на его показателях», и говорит о недоверии к врачам.

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