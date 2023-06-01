Белый дом разъярился из-за слов посла в ЮАР о военных поставках России

По его словам, Претория отправляла Москве оружие, более того, в подтверждение этому он заявил, что ставит на кон свою жизнь. Кроме того, Бригети добавил, что Южная Африка занимается возмутительным антиамериканизмом.

В ответ на это представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены по поводу корабля, но ценят свои отношения со страной и отказываются напрямую обсуждать комментарии посла. Тем не менее в беседе с изданием официальные лица США ясно дали понять, что им не нравятся действия Бригети и характер его утверждений.