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Белый дом разъярился из-за слов посла в ЮАР о военных поставках России

Белый дом пришел в ярость из-за слов посла США в ЮАР Рубена Бригети о военных поставках России, передает Politico.

Белый дом разъярился из-за слов посла в ЮАР о военных поставках России
© Lenta.ru

По его словам, Претория отправляла Москве оружие, более того, в подтверждение этому он заявил, что ставит на кон свою жизнь. Кроме того, Бригети добавил, что Южная Африка занимается возмутительным антиамериканизмом.

В ответ на это представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены по поводу корабля, но ценят свои отношения со страной и отказываются напрямую обсуждать комментарии посла. Тем не менее в беседе с изданием официальные лица США ясно дали понять, что им не нравятся действия Бригети и характер его утверждений.

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