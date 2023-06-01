Херш заявил, что ФБР и Клинтон пытались помешать Трампу победить на выборах
Американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на собственные источники, что сотрудники ФБР и команда Хиллари Клинтон пытались помешать Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах в США 2016 года.
По мнению Херша, ФБР в сотрудничестве с командой Клинтон распространяли информации о связях Трампа с Россией. По словам журналиста, источники также сообщили о нежелании спецпрокурора Джона Дарэма исследовать эту проблему.
«Некоторые высокопоставленные сотрудники ФБР в открытую объединились с кампанией Клинтон, с ее постоянным потоком ложных утверждений, из-за общего в ряде случаев убеждения в необходимости победы Клинтон на осенних выборах», – заявил Херш.
Журналист также добавил, что в случае победы Клинтон сотрудникам ФБР обещали продвижение по службе.
Ранее в распоряжении федеральных прокуроров США попала аудиозапись, на которой Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Министерства обороны.