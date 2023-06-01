Зеленский назвал условие решения конфликта в Приднестровье

Замороженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской молдавской республикой (ПМР) будет решен после окончания боевых действий на Украине , заявил президент страны Владимир Зеленский . Его слова передает Telegram -канал «Sputnik Молдова».

«Замороженный конфликт в Республике Молдова будет решен, когда Украина выиграет войну», — сказал Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

На том же саммите президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране исключают отказ от Приднестровья в процессе интеграции в Евросоюз (ЕС). Она также уверена, что после реализации рекомендаций ЕС условия жизни в республике улучшатся и Молдавия станет привлекательнее для жителей левого берега Днестра, что упростит объединение.