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Южнокорейская разведка вычислила вес Ким Чен Ына

Согласно оценке искусственного интеллекта, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын весит около 140 килограммов и мало спит. Об этом сообщает Reuters.

Южнокорейская разведка вычислила вес Ким Чен Ына
© Lenta.ru

Информацию о состоянии здоровья северокорейского лидера обнародовал депутат парламента Южной Кореи Ю Сан Бом, который является секретарем парламентского комитета, занимающегося мониторингом политической ситуации в Северной Корее. Он сослался на доклад разведки, информация для которого была собрана при помощи нейросетей и искусственного интеллекта. Технологии помогли вычислить вес Ким Чен Ына и определить его проблемы со здоровьем.

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Депутат также упомянул, что Ким Чен Ын, вероятно, страдает от серьезного расстройства сна, поскольку, по информации разведки, секретные службы КНДР в последние месяцы начали плотно интересоваться новейшими медицинскими разработками в области борьбы с бессонницей.

Северокорейские СМИ редко пишут о состоянии здоровья главы государства, однако в марте одно из изданий упомянуло, что Ким Чен Ын часто работает до пяти утра и якобы, по его собственным словам, привык трудиться ночами.

Разведка Южной Кореи также рассматривает вероятность того, что у Ким Чен Ына развилась зависимость от алкоголя и никотина, которыми он пытается нейтрализовать неспособность высыпаться. А это, в свою очередь, провоцирует возникновение порочного круга, который в перспективе только усугубит его проблемы со сном. Такое предположение было сделано на основе данных об увеличившемся количестве иностранных сигарет и напитков, которые завозят в страну.

Данные о здоровье Ким Чен Ына держатся в строжайшем секрете и не распространяются ни внутри Северной Кореи, ни за ее пределами. Ким Чен Ын унаследовал пост главы КНДР после своего отца, который скончался в 2011 году от инфаркта. Он стал третьим представителем семейной династии правителей Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что у основателя Microsoft Билла Гейтса была интрижка с русской картежницей, пока он был женат. Информация об этом вскрылась после обнародования писем Джеффри Эпштейна, в которых он угрожал Гейтсу рассказать о его романе общественности.

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