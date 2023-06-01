Вучич предложил Белград как площадку для саммита Европейского политического сообщества

"Очень важно, что я сегодня пригласил все присутствующие страны, руководство Европейского союза и председателя Евросовета и Еврокомиссии после Гранады и Лондона, где пройдут следующие встречи Европейского политического сообщества, провести одну из двух будущих встреч в Белграде. Это значит, что [если] через года полтора-два он пройдет в Белграде, это будет, вероятно, самый большой саммит не только за время моего мандата, но и самый значимый [саммит] за многие годы. Это была бы некая вершина прогресса и успеха Сербии за прошедший период", - заявил Вучич.