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Вучич предложил Белград как площадку для саммита Европейского политического сообщества

Президент Сербии Александар Вучич предложил Белград в качестве площадки для очередного саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом он сообщил журналистам в четверг на полях саммита в Кишиневе.

Вучич предложил Белград как площадку для саммита Европейского политического сообщества
© РИА Новости

"Очень важно, что я сегодня пригласил все присутствующие страны, руководство Европейского союза и председателя Евросовета и Еврокомиссии после Гранады и Лондона, где пройдут следующие встречи Европейского политического сообщества, провести одну из двух будущих встреч в Белграде. Это значит, что [если] через года полтора-два он пройдет в Белграде, это будет, вероятно, самый большой саммит не только за время моего мандата, но и самый значимый [саммит] за многие годы. Это была бы некая вершина прогресса и успеха Сербии за прошедший период", - заявил Вучич.

Саммит ЕПС проходит в Кишиневе в четверг. На мероприятие были приглашены 50 лидеров стран Европы, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Молдавию утром из Одессы. Не приехали вновь избранный президент Турции Тайип Эрдоган и делегация из Сан-Марино.

Следующий саммит ЕПС состоится в испанском городе Гранада 5 октября. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам прошедшей в Молдавии встречи глав государств и правительств политической платформы.

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