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Зеленского назвали прикрытием группы олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский является прикрытием и аватаром группы циничных олигархов и коммерсантов, которые заняты разграблением страны. Об этом Дмитрий Табачник.

Экс-советник Кучмы заявил о диктатуре на Украине
© IMAGO / Chris Emil Janssen

«Зеленский — это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов. Украинских», — объяснил Табачник.

По его словам, в данном качестве Зеленский их полностью устраивает. В интересы группы олигархов также входит разграбление западных финансов.

«Последняя новость: в Мексике всплыл гранатомет с номером, который был в качестве помощи отправлен Вооруженным силам Украины», — подчеркнул бывший вице-премьер.

По мнению Табачника, «с задачей набивания карманов эта группа коллективных хозяев Украины успешно справляется».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский не может выполнять стоящие перед страной задачи. Его неспособность управлять страной в условиях конфликта указывает на возможность смены власти. По его словам, государство оказалось в тяжелом положении, в котором его существование полностью зависит от внешнего финансирования.

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