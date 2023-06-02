Президент Украины Владимир Зеленский является прикрытием и аватаром группы циничных олигархов и коммерсантов, которые заняты разграблением страны. Об этом Дмитрий Табачник .

«Зеленский — это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов. Украинских», — объяснил Табачник.

По его словам, в данном качестве Зеленский их полностью устраивает. В интересы группы олигархов также входит разграбление западных финансов.

«Последняя новость: в Мексике всплыл гранатомет с номером, который был в качестве помощи отправлен Вооруженным силам Украины», — подчеркнул бывший вице-премьер.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский не может выполнять стоящие перед страной задачи. Его неспособность управлять страной в условиях конфликта указывает на возможность смены власти. По его словам, государство оказалось в тяжелом положении, в котором его существование полностью зависит от внешнего финансирования.