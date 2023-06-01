В Молдавии высказались о саммите Европейского политического сообщества в стране

«Президент [Молдавии] Майя Санду рассказывает, что этот саммит — это праздник для всего молдавского народа. Я знаю, что если это праздник, то люди выходят на улицы с цветами, флажками, приветствуют почетных гостей, радуются и все прочее. В нашем же случае полиция стоит вдоль дорог через каждые 20-30 метров и категорически запрещено появляться в зоне гостиниц», — сообщил молдавский политик.