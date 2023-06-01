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Bild: шведской паре восемь раз подряд отказали в праве назвать ребенка в честь Путина

Жителям шведской деревни Хисхульт Энн и Ронни уже восемь раз отказали в праве зарегистрировать в ЗАГСе имя "Путин", которое они дали своему сыну еще в 2021 году. Историю опубликовало издание Bild.

Шведская пара не смогла назвать ребенка «Путин» из-за решения властей
© Телеграм-канал BILD на русском

В детском саду двухлетнего Путина записали как Николая, после чего его мать написала его имя рядом с этой надписью на его шкафчике. Отмечается, что родные зовут малыша "Путин", а остальные обращаются к нему на "ты", не упоминая имени.

"Наш малыш хочет [сам] решать, все должно делаться по его воле. Когда вы встречаетесь с ним, вы сразу видите: этот малыш — просто вылитый Путин!" — заявляют родители мальчика.

Энн и Ронни намерены добиваться признания своего решения, но готовы пойти на уступку, сделав имя более шведским по звучанию: "Путтин". Отмечается, что родители не изменили своего решения даже после начала украинского кризиса.

"Конечно, война — это нехорошо. Люди имеют право на мир. Но теперь во всем виноват Путин. Инфляция, цены, процентные ставки…", - заявил отец ребенка журналистам.

Ранее экс-футболист "Локомотива" Пейчинович рассказал о любви сербов к Путину.

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